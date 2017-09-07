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В будущем году начнется строительство автомагистрали через перевал Рикоти


07.09.2017   14:05
В будущем году начнется строительство участка автомагистрали через перевал Рикоти, стоимость проекта 1 миллиард долларов США.

По заявлению премьер-министра, на данное время идет уточнение окончательного дизайна участка Рикоти.

"Это важнейший и, наверное, самый сложный участок скоростной магистрали, длиной почти 55 километров, включающей 90 мостов и 40 тоннелей. Здесь будут заняты сотни человек, что очень важно.

К будущему году мы будем готовы начать строительство этого участка. Я рад, что мы идем в очень хорошем темпе, у нас нет отставания относительно временных индикаторов, предусмотренных планом пространственного развития, что следует приветствовать. Хочу, чтобы мы регулярно информировали население о выполнении плана пространственного развития"- заявил Георгий Квирикашвили.

Премьер пояснил, что на данное время одновременно начинается строительство двух участков скоростной магистрали Осиаури-Чумателети, что в итоге составляет почти 15 километров. Инвестиция участка составляет до 500 миллионов лари. Именно после этого начнется строительство участка Рикоти.







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