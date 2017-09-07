В будущем году начнется строительство автомагистрали через перевал Рикоти

07.09.2017 14:05 В будущем году начнется строительство участка автомагистрали через перевал Рикоти, стоимость проекта 1 миллиард долларов США.



По заявлению премьер-министра, на данное время идет уточнение окончательного дизайна участка Рикоти.



"Это важнейший и, наверное, самый сложный участок скоростной магистрали, длиной почти 55 километров, включающей 90 мостов и 40 тоннелей. Здесь будут заняты сотни человек, что очень важно.



К будущему году мы будем готовы начать строительство этого участка. Я рад, что мы идем в очень хорошем темпе, у нас нет отставания относительно временных индикаторов, предусмотренных планом пространственного развития, что следует приветствовать. Хочу, чтобы мы регулярно информировали население о выполнении плана пространственного развития"- заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер пояснил, что на данное время одновременно начинается строительство двух участков скоростной магистрали Осиаури-Чумателети, что в итоге составляет почти 15 километров. Инвестиция участка составляет до 500 миллионов лари. Именно после этого начнется строительство участка Рикоти.

















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