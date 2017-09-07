Роман Гоциридзе: Единственным покупателем грузинской земли может быть Бидзина Иванишвили

07.09.2017 20:06 "Объявление моратория на сельскохозяйственные земли было неконституционным. Нынешняя власть ни во что не ставит ни Конституцию, ни законы. Мы предупреждали, что это решение повлечет очень много проблем, и им очень скоро придется изменить, отозвать его. Так и случилось"- заявил парламентский лидер "Национального движения" Роман Гоциридзе.



По его же словам, власть принимает коррупционный закон в связи с землями, что в конечном итоге обесценит грузинскую землю, и никто не будет интересоваться ею.



"Еще не прошел месяц, и уже требуют отозвать этот закон. Главной проблемой является то, что сегодня, если клиент не может вернуть кредит, недвижимость в виде земли, заложенная под обеспечение в банки, не может стать собственностью банков, поскольку все существующие в Грузии банки созданы на иностранный капитал. В действительности на сегодня это иностранные банки, пусть те же два банка "ТБС банк", и "Банк Грузии", оба выходят на Лондонскую биржу, но невозможно узнать, кто их владелец, сегодня это один, завтра другой. Они в международном обороте, и это очень хорошо, поэтому если у "ТБС банка" будет грузинская земля, что плохого произойдет от этого с грузинской землей? Или если она будет у "Банка Грузии"?



По этому закону, выданные займы фактически остались без обеспечения. Человек может не вернуть заем, и в то же время эту землю никто не может отнять. Поэтому они в срочном порядке были вынуждены допустить исключение для банков, и дать им возможность переоформить в собственность обремененную ипотекой недвижимость, но продать ее только спустя два года. Допустим, они не смогли продать ее за эти два года, тем более что у них не будет покупателя, поскольку покупателем может быть только гражданин Грузии, а граждане Грузии бедные. Ее единственным покупателем может быть либо Иванишвили, либо его приближенные миллионеры, или вот у нас в парламенте 28 миллионеров, и может купить кто-то из них. В действительности получается так, что земля обесценится"- заявил Роман Гоциридзе.



Напомним, что несколько месяцев назад парламент объявил мораторий, согласно которому была запрещена продажа иностранцам земли сельскохозяйственного назначения.

















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