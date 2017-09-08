Правительство обещало помочь, и обмануло - датский инвестор закрыл фабрику в Тбилиси

08.09.2017 19:49 Датский бизнесмен Хендрик Медсен закрыл фабрику в Тбилиси. Основатель компании GTG уже 25 лет шьет одежду во многих европейских странах для Хуго Босс и 20 брендов, объединенных под торговой маркой Бестселлер. За последние восемь лет он осуществил в Грузии пятимиллионную инвестицию.



Хендрик Медсен в разговоре с телекомпанией "Рустави 2" отметил, что причиной закрытия фабрики стала проблема, создавшаяся на таможенно-пропускном пункте Грузии.



По его словам, примерно неделю назад компания должна была получить новые заказы из Европы, и осуществить еще одну миллионную инвестицию. Проблемой были сопровождающие документы из Турции. В декларациях фиксировалась разница в 24 центра суммарной стоимости текстили. В Турции из-за праздничных дней не успевали исправить документы. Для урегулирования технической проблемы он обратился к правительству с просьбой дать ему право растаможки.



По словам инвестора, правительство предложило ему сделку, но не выполнило ее условия, в результате чего он потерял большую сумму, и доверие иностранных партнеров.



"Я говорил с начальником таможни в Грузии, который сказал, что это была незначительная ошибка, и обещали помочь. В конечном итоге меня обманули, а я обманул инвесторов, потерял доверие и миллионы, а люди лишились рабочих мест. После этого я связался с министерствами финансов и экономики. Годы назад, когда я начинал здесь бизнес, они были очень дружелюбные, а сейчас в результате я получил бессмысленные переадресации, и возросшую бюрократию, что постыдно. Я знаю, что люди в этой стране хотят работать, но если так будет продолжаться, ни у кого не будет желания инвестировать в Грузии, и просто уйдут отсюда. На мой взгляд, дело не должно доходить до правительства, но, несмотря на коммуникацию с ними, нам никто не помог. Нам дают сухой ответ, и ничего не учитывают"- заявил бизнесмен.



По его же словам, он пойдет работать туда, где будут лучшие условия. Предположительно, продолжит работу в Турции.



"Я решил закрыть бизнес в Грузии из-за миллионов, которые я потерял из-за этих сложностей, и пойти туда, где будут лучшие условия для работы. Я работал в Литве, Польше, Украине, и у меня никогда не создавались проблемы из-за таких деталей".



Бизнесмен говорит, что наряду с потерей клиентов и заказов люди потеряли рабочие места.



"Мы лишились крупных клиентов и заказа, потеряли доход, что означает, что люди потеряли здесь рабочие места. Все это произошло из-за 24 центов, это можно было исправить за кратчайшее время"- отметил Хендрик Медсен.



По информации "Рустави 2", в Службе доходов не прокомментировали данный вопрос. Что касается исполнителя обязанности бизнес омбудсмена, Левана Дзнелашвили, он подтвердил, что имел коммуникацию с датским бизнесменом, но о том, как дальше развивались события, воздержался говорить.

















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