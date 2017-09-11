Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Региональный директор МВФ проводит переговоры в Грузии


11.09.2017   13:49
Вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили сегодня проводит встречу с директором департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихадом Азуром.

На ней обсуждаются "программа фонда в Грузии, экономическая политика страны, фискальная и структурная реформы, процесс их осуществления и макроэкономические показатели страны", говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

На переговорах, которые проходят в администрации правительства, присутствуют президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе, заместитель министра финансов Николоз Гагуа, замминистра экономики и устойчивого развития Нино Джавахадзе и постоянный представитель МВФ в Грузии Франсуа Пешо.

Напомним, очередную трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле этого года. Соглашение предполагает выделение $285 млн, из которых Грузия уже получила $40,7 млн.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия является колыбелью вина - эксперты
Грузия намерена собрать рекордный урожай винограда
Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на конец октября
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины
Саргсян и Джанелидзе обсудили многовекторное армяно-грузинское сотрудничество
Главы МИД Армении и Грузии обсудили повестку двусторонних отношений
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна