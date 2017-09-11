Региональный директор МВФ проводит переговоры в Грузии

11.09.2017 13:49 Вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили сегодня проводит встречу с директором департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихадом Азуром.



На ней обсуждаются "программа фонда в Грузии, экономическая политика страны, фискальная и структурная реформы, процесс их осуществления и макроэкономические показатели страны", говорится в сообщении пресс-службы Минфина.



На переговорах, которые проходят в администрации правительства, присутствуют президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе, заместитель министра финансов Николоз Гагуа, замминистра экономики и устойчивого развития Нино Джавахадзе и постоянный представитель МВФ в Грузии Франсуа Пешо.



Напомним, очередную трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле этого года. Соглашение предполагает выделение $285 млн, из которых Грузия уже получила $40,7 млн.















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