Европарламент осенью рассмотрит вопрос об отмене платного роуминга для Грузии

12.09.2017 16:06 Европарламент осенью начнет рассмотрение вопроса об отмене платного роуминг для стран Восточного партнерства — Грузии, Украины и Молдовы.



В апреле 2017 года Европарламент поддержал введение бесплатного роумина и равенства доступа к интернету на всей территории ЕС. Согласно принятой регуляции, все граждане Евросоюза во время путешествия во всех странах ЕС могут осуществлять звонки, посылать sms-сообщения и пользоваться мобильным интернетом согласно тарифам, установленным мобильным оператором в их стране. Регуляция вступила в силу 15 июня 2017 года.



По данным RadioLiberty, официальное обсуждение вопросов роуминга для стран-партнеров ЕС состоится в ноябре 2017 года в Брюсселе на саммите Восточного партнерства.



Рассмотрение первоначального варианта законопроекта намечено на 14 сентября, в комитете по международным делам Европарламента.



На территории Евросоюза упразднение тарифа за роуминг стало продолжительным процессом – эта инициатива поступила в Европарламент в 2013 году и для ее задействования потребовалось четыре года. Одной из причин, мешавшей отмене платы за роуминг, стал протест мобильных операторов.



Как уже сообщалось, руководитель отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борис Ярошевич в интервью Общественному телевидению Грузии объяснил, как практика отмены роуминга будет распространяться за пределы ЕС.



«Сейчас когда вы путешествуете в странах Восточного партнерства или из этих стран едете в Евросоюз, расходы на роуминг очень высокие. В Европе затраты на роуминг были отменены и сейчас мы хотим сделать то же самое для шести партнеров», — заявил Ярошевич.



«Например, если вы с грузинским номером поедете в Бельгию, вы не должны тратить там на звонки больше, чем тратите в Грузии. Тарифы должны быть гораздо дешевле. Планируется ввести единый тариф на основании соглашения с компаниями мобильной связи. Тариф установят операторы, но он будет низкий и доступный для всех. Мы планируем завершить это процесс к 2020 году. Таков план. Мы сделали это для Европы и после этого отмена тарифа на роуминг должна распространится за пределы Евросоюза», — подчеркнул представитель ЕС.



В отличие от ЕС, где операторы мобильной связи стран-членов обязаны выполнять решения европейских институтов, такие решения не являются обязательными для стран Восточного партнерства. Соответственно, для отмены роуминга ЕС придется достичь соответствующих договоренностей об отмене роуминга с каждой из стран Восточного партнерства.















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