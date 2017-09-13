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ООН: С 2014 года Россия потеряла из-за санкций $55 млрд


13.09.2017   20:51
Российская экономика потеряла $55 млрд в результате действия санкций Запада, введенных против РФ в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Российская экономика потеряла $55 млрд в результате действия санкций Запада, введенных против РФ в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Такие данные в среду представил спецдокладчик ООН Идрис Джазаири, сообщает испанское агентство EFE.

Российская экономика с 2014 года, когда после присоединения Крыма и ухудшения ситуации на востоке Украины началось введения санкций, потеряла $55 млрд, говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что антироссийские санкции стоят странам, которые их ввели, $3,2 млрд ежемесячно. В документе говорится, при этом основное бремя потерь ложится на страны ЕС.

Сообщается, что Джазаири провел большое исследование и осуществил визит в Россию прошлого апреля. Поэтому в своем докладе он сделал вывод, что санкции следует начинать постепенно снимать, начиная с тех, которые повлияли на население.






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