В Бордо открылась выставка «Грузия- колыбель виноделия»

14.09.2017 20:12 Во Франции, в Бордо, открылась выставка под названием "Грузия - колыбель виноделия", полностью посвященная виноделию и виноградарству.



На выставке находится грузинская делегация под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили.



Грузия первая приглашенная страна, которая выступает как почетный хозяин музея цивилизации вина. Информацию об этом распространил 1tv.ge



Один из стендов на запланированной выставке специально посвящается квеври. Посетители, пришедшие на фестиваль, смогут ознакомиться с историей вина именно с информации о квеври и Грузии.



"Это первый, и сильнейший шаг признания Грузии, как колыбели вина. Думаю, это будет иметь не только культурный, но и экономический результат"- заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили примет участие в официальной церемонии выставки вина.



















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