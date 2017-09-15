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UNCTAD советует Агентству конкуренции Грузии увеличить независимость
15.09.2017 12:26
Организация торговли и развития Объединенных Наций (UNCTAD) советует Агентству конкуренции Грузии увеличить роль и степень независимости.
Вопрос обсуждали в парламентском комитете отраслевой экономики и экономической политики в ходе встречи с руководителем филиала политики конкуренции и защиты потребителей UNCTAD Терезой Морейра.
На встрече рассмотрели вопросы проведения политики конкуренции, и защиты прав потребителей.
Роман Какулия согласился с мнением эксперта о том, что роль Агентства конкуренции, и его независимость следует увеличить в той же степени, как например, в случае регулирующих комиссий.
"Если мы хотим, чтобы результаты избранной нами политики развития экономики были результативными и эффективными, тогда конкуренции следует придать решающее значение. Соответственно, агентству, которое должно обеспечить реальную конкуренцию, необходима гораздо более высокая легитимация. Пока существует только мнение об этом, но я думаю, что в будущем, в процессе консультаций по законодательным изменениям я с этим аргументом обращусь к моим коллегам, чтобы повысить легитимацию агентства, и вообще его значение в процессе соблюдения конкуренции"- заявил Роман Какулия.
Во встрече участвовали руководитель филиала политики конкуренции и защиты потребителей Аурелио ла Торе, ведущие эксперты проекта Франсуа Сут и Диана Бялович-Маркович, а также начальник юридического департамента Агентства конкуренции Грузии Софья Момцелидзе.
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