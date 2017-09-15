Сильви Каз: Культура грузинского вина гораздо богаче, чем наша

15.09.2017 20:20 Культура грузинского вина гораздо богаче, чем наша – заявила президент Фонда культуры вина и цивилизаций Сильви Каз.



Этими словами президент Фонда культуры вина и цивилизаций Сильви Каз обратилась к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили на приеме, проведенном в Центре мировой цивилизации вина в Бордо.



Сильви Каз поблагодарила Георгия Квирикашвили за посещение Города вина, и вспомнила его визит в Бордо 31 марта 2016 года на церемонии открытия Города вина.



"С этого дня история города тесно связалась с вашей прекрасной страной. Большое вам спасибо за то, что в этот важный день вы с нами. Со дня основания этого города программа мероприятий была достаточно нагруженной. Мы ежегодно поддерживаем проведение двух больших выставок, одна посвящается искусству, и проводится весной, а на выставку, запланированную осенью, приглашаем прославленные винодельческие регионы для того, чтобы они могли представить многообразие своей культуры. Первой такой страной должна была быть Грузия-колыбель вина со своей особой культурой. Выставка будет продолжаться с июля по 5 ноября"- заявила Сильви Каз, и поблагодарила Министерство сельского хозяйства и Левана Давиташвили за финансирование мероприятия.



По словам Сильви Каз, кроме той выставки, которая была создана вместе с руководителем Национального музея Грузии, Давидом Лорткипанидзе, было подготовлено немало культурных мероприятий, в том числе концерт грузинских полифонических песен в исполнении ансамбля "Сулико", грузинское традиционное мероприятие – стол, и другие замечательные активности.



"Большое спасибо за квеври, который вы передали нам. Он размещен у входа, как символ дружбы между грузинами и французами, а также Бордо, Городом вина, и вами"- заявила Сильви Каз Георгию Квирикашвили.



14 сентября в Центре мировой цивилизации вина в Бордо открылась грузинская выставка - "Грузия- колыбель виноделия".

















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