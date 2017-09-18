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В Грузии назначен торговый представитель Объединенного Королевства
18.09.2017 19:23
С целью интенсификации грузинско-британского сотрудничества в Грузии впервые назначен торговый представитель Объединенного Королевства, Марк Притчард, сообщили в МИД Грузии. Притчард будет работать над активизацией двухстороннего торгово-инвестиционного сотрудничества между странами.
Марк Притчард, который будет совмещать должность торгового представителя, и периодически будет приезжать в Грузию, формально будет подчиняться Департаменту международной торговли Лиама Фокса. Он также продолжит деятельность на посту депутата.
Функцию торгового представителя Объединенного Королевства совмещают назначенные премьер-министром депутаты, в полномочие которых входит включенность в один или больше развивающихся рынков, где правительство Объединенного Королевства выявило существование важных торговых и инвестиционных возможностей. Углублением экономических отношений между Объединенным Королевством и данной страной, и содействием максимального увеличения двухсторонней торговли представители способствуют экономическому росту в странах их зоны покрытия.
В ранге торгового представителя Объединенного Королевства в Грузии Марк Притчард примет участие в стратегическом диалоге, запланированном в октябре в Лондоне, в который будут включены грузинские и британские бизнесмены.
В Объединенном Королевстве программа торгового представителя существует с 2012 года, и в настоящем 28 торговых представителей ведут деятельность более чем на 50 рынках.
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