Минфин: Показатель прироста ВВП Грузии во втором квартале 2017 года составил 4,7%

18.09.2017 19:33 Показатель прироста ВВП во втором квартале 2017 года составил 4,7%, тогда как прогнозный показатель на основе ежемесячной оценки был рассчитан на уровне 4%, сообщил 18 сентября заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа.



По его же информации, показатель прироста ВВП за первую половину 2017 года достиг 4,9%. «Высокие» в сравнении с прогнозным показателем темпы экономического роста замминистра финансов объясняет правильной и последовательной экономической политикой нынешнего правительства Грузии.



«Правильная и последовательная экономическая политика правительства Грузии и в дальнейшем будет способствовать улучшению инвестиционной среды, диверсификации экономики и ускорению экономического роста», — заявил Гагуа.



Со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии он сообщил, что самыми высокими темпами прироста ВВП отличалась во втором квартале отрасль промышленности (16,7%). Далее следуют торговля (15,2%), сельское хозяйство и рыбоводство (9,9%), транспорт и связь (9,8%), строительство (9,4%), сфера государственного управления (8,5%). В сфере операций с недвижимостью этот показатель составил 6,6%, в сфере здравоохранения и социальной помощи — 5,8%.



Мажорные настроения представителей правительства Грузии не разделяет оппозиция. Как заявил один из лидеров «Единого национального движения», депутат парламента Роман Гоциридзе, для обеспечения нормального развития страны этого показателя недостаточно.



«В сравнении с прошлогодними низкими темпами экономического роста этот показатель (4,7%) выглядит впечатляюще. Но средний темп прироста ВВП за последние пять лет в два раза отстает от показателей предыдущего периода. В условиях Грузии такой темп не может быть гарантом стабильного развития страны», — отметил депутат и добавил, что делать какие-либо предварительные заключения по данным первой половины года преждевременно.



По его оценке, прирост ВВП произошел частично за счет неэффективных государственных инвестиций (займы в размере полмиллиарда лари, выданные минфином коммерческим банкам, что, по мнению Романа Гоциридзе, стало причиной инфляции и падения курса лари) и повышения акциза на горючее, табачные изделия и алкогольные напитки.



«Свою положительную роль сыграли также рост числа туристов и увеличение объемов экспорта, но этого недостаточно», — подчеркнул Гоциридзе.















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