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Европарламент планирует отменить плату за роуминг между Европейским союзом, Украиной, Молдовой и Грузией
19.09.2017 14:25
В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг между Европейским союзом и Украиной, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и ввести новые санкции против России, сообщает украинская служба Радио Свобода.
Европарламент предлагает для Украины, Молдовы и Грузии подать привлекательную модель "Восточного партнерства-плюс", которая предусматривала бы и введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.
Такая модель может быть предложена и трем другим участницам "Восточного партнерства", Армении, Беларуси и Азербайджану, "когда они будут готовы для таких расширенных возможностей", говорится в документе.
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