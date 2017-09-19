Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ADB финансирует на 80 миллионов долларов США проект альтернативной дороги Рикоти-Харагаули


19.09.2017   15:15
Банк развития Азии финансирует проект альтернативной дороги Рикоти-Харагаули на 80 миллионов долларов США. Сегодня заместитель министра финансов Георгий Какауридзе представил в парламентский комитет отраслевой экономики на ратификацию долговой договор между правительством Грузии и "Банком развития Азии". Проект предусматривает строительство 50 километровой дороги.

"Банк развития Азии" выделил Грузии 80 миллионов долларов займа сроком на 22 года.

По пояснению заместителя министра финансов, этот проект отличается от проекта Рикоти, по которому со своей стороны уже существует предварительная договоренность с Инвестиционным банком Европы, Банком развития Азии, Всемирным банком, и правительством Японии, которые профинансируют проект Рикоти. Проект должен быть осуществлен за четыре года, и его бюджет составляет 700-800 миллионов долларов.

"Это не проект Рикоти. Это альтернативная дорога Рикоти, объездная дорога со стороны Харагаули, для которой Банк развития Азии выделил ресурс в размере 80 миллионов долларов. Эта дорога очень важная с одной стороны для существования альтернативной дороги во время строительных работ Рикоти, а также для экономического развития существующих там населенных пунктов"- заявил Георгий Какауридзе изданию "Сакмис курси".








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Набеглави» будет разливать минеральную воду со вкусом лимона в алюминиевые банки
ВВП Грузии в первом полугодии увеличился на 4,9%
Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным
Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории
«Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чечня получила в собственность санаторий под Алуштой в Крыму
В Армении намерены на 25% повысить среднюю зарплату
Премьер-министр Армении: Мы объявили 0% терпимости в отношении коррупции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна