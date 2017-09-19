ADB финансирует на 80 миллионов долларов США проект альтернативной дороги Рикоти-Харагаули

19.09.2017 15:15 Банк развития Азии финансирует проект альтернативной дороги Рикоти-Харагаули на 80 миллионов долларов США. Сегодня заместитель министра финансов Георгий Какауридзе представил в парламентский комитет отраслевой экономики на ратификацию долговой договор между правительством Грузии и "Банком развития Азии". Проект предусматривает строительство 50 километровой дороги.



"Банк развития Азии" выделил Грузии 80 миллионов долларов займа сроком на 22 года.



По пояснению заместителя министра финансов, этот проект отличается от проекта Рикоти, по которому со своей стороны уже существует предварительная договоренность с Инвестиционным банком Европы, Банком развития Азии, Всемирным банком, и правительством Японии, которые профинансируют проект Рикоти. Проект должен быть осуществлен за четыре года, и его бюджет составляет 700-800 миллионов долларов.



"Это не проект Рикоти. Это альтернативная дорога Рикоти, объездная дорога со стороны Харагаули, для которой Банк развития Азии выделил ресурс в размере 80 миллионов долларов. Эта дорога очень важная с одной стороны для существования альтернативной дороги во время строительных работ Рикоти, а также для экономического развития существующих там населенных пунктов"- заявил Георгий Какауридзе изданию "Сакмис курси".



















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