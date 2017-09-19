Аджарию посетили более миллиона иностранцев

19.09.2017 16:44 Один из главных туристических регионов Грузии – Аджарию, за январь-август посетили более миллиона иностранных визитеров, сообщается на официальном сайте правительства Аджарии.



Из них более полмиллиона иностранцев побывали в Аджарии во время летнего сезона, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Количество визитеров увеличилось и в популярных туристических местах. Из них самым востребованным оказался Батумский ботанический сад, его в июне-августе посетили 160,2 тысяч визитеров, что на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Особенно большой наплыв гостей наблюдался в августе, когда ботанический сад принял 73,5 тысяч посетителей. В целом, за восемь месяцев, одно из самых популярных туристических мест Батуми посетили 198,2 тысяч визитеров, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Вниманием был разбалован и Батумский дельфинарий. Летом посмотреть на дружелюбных дельфинов пришли 143,8 тысяч визитеров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, как и в случае ботанического сада, здесь особенно активным оказался август, когда дельфинарий посетили 71,8 тысяч визитеров. За восемь месяцев шоу дельфинов посмотрели 158,8 тысяч визитеров, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Нужно отметить, что шоу дельфинов в июле и августе проходили три раза в день. В статистических данных не внесены дети, лица с ограниченными возможностями и желающие поплавать с дельфинами.



Гонио-Апсаросскую крепость, одну из самых известных культурно-исторических достопримечательностей, летом посетили на 22% больше туристов, чем в прошлом году. В июне-августе в крепости-музее побывали 49,8 тысяч иностранцев. Что касается данных за последние восемь месяцев, то за этот период данное место посетили более 59 тысяч человек, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Канатная дорога Батуми также оказалась в центре внимания иностранных посетителей. В июне-августе сервисом канатной дороги воспользовались 190,3 тысяч визитеров, это на 19% больше, чем в прошлом году. Что касается данных за восемь месяцев, то канатную дорогу за это время посетили 214,6 тысяч визитеров, рост 12%.



Популярностью пользовался и Национальный парк Мтирала. Его летом посетили более 28 тысяч визитеров, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев парк посетили 35,5 тысяч гостей, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.















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