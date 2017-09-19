Китайской корпорации продана 75-процентная доля «Свободной индустриальной зоны Поти»

19.09.2017 17:03 Китайской компании CEFC China Energy Company Limited передадут 75-процентную долю «Свободной индустриальной зоны Поти». Соответствующее соглашение министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария подписал в рамках грузино-китайского бизнес-форума в Китае, сообщает пресс-служба Минэкономики страны.



«Свободная индустриальная зона Поти» — первая свободная промышленная зона в регионе, основанная RAK Investment Authority (Rakia), начала полноценное функционирование с 2011 года которая включает в себя различный сегмент бизнес-секторов и инвесторов.



В октябре 2016 года власти страны заявили, что государство возвращает себе имущество и ведет переговоры о продаже Свободной индустриальной зоны Поти уже с новым инвестором.



Бизнес-форум, на котором между сторонами было подписано соглашение, прошел в китайском городе Сямэнь в рамках инвестиционной и торговой выставки China Investment and Trade Fair 2017 (CIFIT), на которой Грузия представлена в качестве особого гостя.







«Соглашение предусматривает управление Индустриальной зоной Поти компанией CEFC, продажу 75% Индустриальной зоны Поти, которые сегодня принадлежат государству», — сообщил Гахария, после церемонии подписания.



По словам Гахария, Индустриальная зона Поти — важнейший актив страны, максимальное задействование которого важно с экономической точки зрения.



«Мы считаем, что появление такой крупной китайской компании в нашей свободной индустриальной зоне будет успешным. Эта компания обладает возможностями, властью и знаниями для управления такими сложными и крупными проектами. В ближайшем будущем мы будем тесно сотрудничать для реализации этого проекта», — отметил Гахария.



Руководитель АО «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе со своей стороны добавил, что «этот факт однозначно приветствуется, поскольку он будет способствовать привлечению дополнительных грузов по направлению Грузии.



Первый меморандум о сотрудничестве в торгово-инвестиционной сфере Минэкономики Грузии и корпорация CEFC China Energy Company Limited оформили в сентябре 2016 года. Стороны договорились сотрудничать в следующих сферах: инфраструктура, энергетика, транспорт и логистика, недвижимое имущество, банковско-финансовый сектор и коммуникации.



CEFC China Energy – одна из крупнейших китайских корпораций, которая входит в листинг авторитетного Fortune Global, объединяющего 500 крупнейших корпораций мира.



Грузия и Китай активно торгуют на протяжении последних лет. Китай входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот за семь месяцев этого года составил более 481,4 миллиона долларов – 8,5% от общего торгового оборота. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговый оборот между двумя странами за первое полугодие вырос на 18,2%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

