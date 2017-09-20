Оппозиция: Правительство Грузии втайне повысило тариф на газ

20.09.2017 22:39 Правительство Грузии «втайне от граждан» повысило тарифы на газ по всей стране в среднем на 10−12 тетри. Об этом заявил на заседании парламента Грузии 20 сентября депутат от «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили.



«Во время летних каникул произошел очень знаменательный факт, который, возможно, не особенно волнует депутатов парламента или бюрократов, — повысился тариф на газ. Если в Тбилиси он увеличился только на 0,5 тетри, то в регионах в среднем вырос на 11−12 тетри», — сообщил Чиаберашвили.



По его информации, в Сагареджойском и Казбегском районах тариф увеличился на 17 тетри, в Душетском — на 16 тетри, в Зестафонском — на 14 тетри, в Гурджаанском — на 13 тетри.



«Тариф значительно вырос по всей стране. Летом, возможно, население этого не ощутило, но зимой для семей такой тариф станет тяжелым бременем», — подчеркнул депутат.



По его заявлению, правительство Грузии в преддверии зимы собирается повысить и тариф на электроэнергию, а это еще больше ухудшит и без того тяжелый социально-экономический фон в стране.



Отметим, что тбилисская энергораспределительная компания «Теласи» уже подала заявку в Национальную комиссию Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения о пересмотре тарифов на электроэнергию. Аналогичные заявки поступили и от компаний, занимающихся энергоснабжением регионов. Комиссия приняла их к рассмотрению и начала производство еще в начале сентября. Решение по этим заявкам комиссия должна принять до 31 декабря текущего года. Новые тарифы будут действовать с начала 2018 года в течение трех лет.















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