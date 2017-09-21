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Маргвелашвили посетил "Силиконовую долину Тбилиси"


21.09.2017   21:08
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили открыл новое рабочее пространство для студентов Университета бизнеса и технологий при "Силиконовой долине Тбилиси", говорится в сообщении пресс-службы президента Грузии.

Ректор Университета бизнеса и технологий Михаил Батиашвили поприветствовал президента и рассказал, что "Силиконовая долина" вместе со своими партнерами, среди которых NASA, IBM и HP, планирует реализацию важнейших проектов в Грузии, таких как грузинский искусственный интеллект, виртуальная реальность в образовании, глобальная программа по освоению космоса.

Президент Грузии обратился с приветственной речью к студентам Университета бизнеса и технологий, которые будут участвовать в глобальных проектах тбилисской "Силиконовой долины".

Как заявил Маргвелашвили, эти новые возможности помогут очередной раз громко заявить о себе, ведь Грузия — маленькое государство, и ее идентификация на карте мира происходит благодаря выдающимся людям.

"Никогда не бойтесь быть носителями абсолютных радикальных взглядов, никогда не бойтесь стать разрушителями различных клише, никогда не бойтесь высказывать необычные и неординарные идеи. Именно благодаря этим неординарным взглядам в итоге получится что-то новое", — заявил Маргвелашвили.

Первый частный высокотехнологический центр "Силиконовая долина Тбилиси" открылся в сентябре прошлого года. Он включает в себя IT-академию, Университет бизнеса и технологий, школу, лабораторно-исследовательский центр и технологические инкубаторы.

В "Силиконовой долине" действует дуальная модель обучения, что подразумевает трудоустройство параллельно с учебой. Грузинские девелоперы, программные инженеры и производители могут развивать здесь свои бизнес-идеи и углублять технологические навыки.

Новый проект включает в себя все этапы, которые необходимы для того, чтобы Грузия постепенно стала страной-экспортером технологий.






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