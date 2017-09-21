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НКРЭГ завтра обсудит корректировку тарифов на производство электроэнергии
21.09.2017 22:04
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) завтра обсудит корректировку тарифов на производство электроэнергии в 2017 году.
Как отмечается в завтрашней повестке дня НКРЭГ, речь идет о 4-х компаниях, каковыми являются – «Международная энергетическая корпорация Грузии» (№3, 4 блоки ТбилГРЭС), ООО «Мтквари Энерджи» (№9 блок ТбилГРЭС), ООО «Гардабанская ТЭЦ» и «Джипауэр».
НКРЭГ поясняет, между запланированными и фактическими показателями есть разница, что требует корректировки.
Исходя из высокого интереса общественности к тарифам, НКРЭГ обеспечит прямую трансляцию публичного заседания посредством страницы Комиссии в Facebook – www.facebook.com/gnerc.
Заседание НКРЭГ пройдет завтра в 12:00.
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