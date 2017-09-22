«Европейская Грузия» обвиняет правительство Грузии в давлении на бизнес

22.09.2017 16:01 Оппозиционная нынешним властям партия «Европейская Грузия» обвиняет правительство Грузии в давлении на бизнес, и наглядным примером, подтверждающим такое давление, считает решение Тбилисского городского суда против председателя Национального комитета Международной торговой палаты в Грузии Фади Асли.



Как заявил на специальном брифинге 22 сентября представитель «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили, это решение стало еще одним наглядным доказательством той «тяжелейшей ситуации», которая сложилась в судебной системе страны.



Решением от 21 сентября Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск судьи Владимира Какабадзе, который требовал от Фади Асли возмещения ущерба за поруганную честь и репутацию, и взыскал с него 3 тысячи лари ($1,2 тысячи) вместо требуемых истцом 20 тысяч лари.

Причиной иска стали оскорбительные, по оценке судьи, обвинения в его адрес со стороны Фади Асли, высказанные в связи с решением, которое судья Какабадзе еще в марте текущего года вынес по иску грузинских компаний Tbilisi Tobacco и Omega Group против иностранных компаний Philip Morris и British American Tobacco. Решением судьи, на эти компании было наложено взыскание в размере $138 млн.



Фади Асли тогда публично обвинил судью в коррупции и мошенничестве, что Владимир Какабадзе счел посягательством на свою репутацию и честь и подал иск в Тбилисский городской суд с требованием возмещения ему нанесенного морального ущерба.



«Фади Асли раскритиковал судью Какабадзе за вынесенные против иностранных компаний решения, на основании которых тот оштрафовал обе компании на беспрецедентную сумму — $138 миллионов. Это решение тогда опротестовали мировое сообщество и местная общественность, и премьеру Квирикашвили устроили не один демарш, после чего на уровне апелляционного суда решение Какабадзе изменилось на диаметрально противоположное. Это лишь подтвердило, что суд в Грузии действует не в соответствии с законом, а в зависимости от того, какое поручение получит от правительства», — сообщил Чиаберашвили.



По его словам, в нынешней ситуации, когда главными проблемами в стране остаются низкие темпы экономического роста, безработица, нищета и рост цен, правительство должно заботиться о создании условий для развития бизнеса и новых рабочих мест.



«Но вместо этого правительство Грузии наносит удары по действующим в стране международным компаниям, что еще больше настораживает иностранных инвесторов и углубляет тот кризис, в который завело страну неформальное правление миллиардера Иванишвили»,















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