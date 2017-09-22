В Грузии снизили тарифы на производство электроэнергии для ТЭЦ

22.09.2017 23:39 Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) снизила четырем компаниям тарифы на производство электроэнергии в 2017 году, отмечается на сайте компании.



Соответствующее решение было принято в связи с тем, что между запланированными и фактическими показателями была разница, что требовало корректировки.



В частности, для "Международной энергетической корпорации Грузии" (3 и 4 блоки ТбилГРЭС) снизила тариф с 14.234 тетри/кВтч до 10.963 тетри/кВтч.



Для ООО "Мтквари Энерджи" (9 блок ТбилГРЭС) тариф снизился с 12.194 тетри/кВтч до 11.358 тетри/кВтч.



Тариф для ООО "Гардабанская ТЭЦ" снижен с 9.056 тетри/кВтч до 8.056 тетри/кВтч.



Для ООО "Джипауэр" тариф снижен с 14.120 тетри/кВтч до 10.537 тетри/кВтч.



Установленные тарифы будут действовать до 31 декабря текущего года.















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