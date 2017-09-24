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В 2018 году может быть запущен круиз Сочи-Батуми-Трабзон
24.09.2017 15:51
В Сочинском морском порту прошло совещание представителей контролирующих органов и руководства порта, посвящённое запуску круизной линии между портами Сочи, Батуми и Трабзоном.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора, круиз планирует запустить компания "Devedia Holdings Limited" уже в навигацию 2018 года.
На совещании были рассмотрены вопросы соблюдения требований российского и международного законодательства и других нормативных актов.
В частности, со стороны Россельхознадзора были разъяснены проблемы, возникающие при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) отношении продукции растительного происхождения и осуществлении ветеринарного контроля в отношении продукции животного происхождения.
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