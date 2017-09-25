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Грузинские и индийские предприниматели обсуждают вопросы сотрудничества


25.09.2017   18:51
В Тбилиси стартовал грузино-индийский бизнес-форум, участие в котором принимают представители более 20 индийских компаний. Мероприятие открыли посол Индии в Грузии и Армении Йогендра Сангвани и гендиректор Торгово-промышленной палаты Грузии Нато Чиковани.

«Сегодня В Тбилиси собрались десятки бизнесменов из Индии, для нас большая честь принимать это мероприятие. Сегодня грузинские компании презентуют весь бизнес-потенциал нашей страны. Грузия открыта для инвестиций и нового сотрудничества», - цитируют Чиковани грузинские СМИ.

В рамках встречи представители двух стран заключили меморандум о взаимопонимании, что подразумевает постоянное сотрудничество между торговыми палатами Грузии и Индии. Компании, входящие в инджийскую бизнес-делегацию, представляют следующие сферы: энергосектор, технологии пивоварения, фармацевтику, изготовление бутылок, переработка природной воды, строительство, технологии, недвижимость, логистика.






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