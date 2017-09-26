Обязательный техосмотр введут в Грузии в январе 2018 года

26.09.2017 15:02 Обязательный техосмотр всех автомобилей запустят в Грузии с начала 2018 года, после того как завершится последний подготовительный этап, сказал министр экономики и устойчивого развития страны Георгий Гахария журналистам.



"Над этим проектом работает одна из лучших компаний "Эс-джи-ес" ("SGS"). Из трех этапов они завершили уже два, третий мы получим в конце этого месяца. Приблизительно с конца октября начнется специальная кампания по своевременному и качественному введению техосмотра", — отметил Гахария.



Он отметил, что введение обязательного техосмотра не означает, что все автомобили должны будут проходить его одновременно. План по решению этого вопроса разработают в течение месяца.



Согласно поправкам в закон "О дорожном движение", обязательному периодическому техосмотру будут подлежать те транспортные средства, которые существуют в эксплуатации только на территории Грузии и зарегистрированы по правилам, установленным грузинским законодательством.















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