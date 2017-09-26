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Каждый седьмой в России находится за чертой бедности
26.09.2017 17:22
Каждый седьмой в России находится за чертой бедности. Как свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики, число граждан России с доходом ниже величины прожиточного минимума по итогам первого полугодия 2017 года составляет 21,1 млн человек.
Во втором квартале 2017 года бедных было 20,2 млн человек по сравнению с 22 млн человек в первом квартале.
При этом в первом полугодии 2015 года количество бедных составляло 15,1%, в первой половине 2014 года — 13,1% (без учета Республики Крым и Севастополя).
По данным ведомства, численность бедных снизилась на 0,2% и составляет теперь 14,4%.
Как отмечают эксперты, показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер. Максимальный уровень бедности фиксируется в первом квартале, а минимальный — в четвертом (из-за выплат премий в конце года).
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в августе 2017 года снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года", — сообщал ранее Росстат.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения вырастут в 2017 году на 1,2%.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в России поднялся выше 10 тысяч рублей
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