Грузия ухудшила свои показатели в Индексе глобальной конкурентоспособности

27.09.2017 16:54 Всемирный экономический форум опубликовал Индекс глобальной конкурентоспособности, в котором Грузия ухудшила свое положение на 8 мест. Согласно новому Индексу, Грузия занимает 67 место среди 137 стран.



По оценкам ВЭФ, позиция Грузии ухудшилась по ряду направлений. По критерию независимости судей Грузия занимает 87 место, что на 24 позиций хуже прошлогоднего показателя.



Положение Грузии в Индексе конкурентоспособности менялось следующим образом:



2016–2017 - 59 место (4,3 балла)

2014–2015 - 69 место (4,2)

2013–2014 - 72 месте (4,2)

2012–2013 - 77 место (4,1)



Согласно индексу, наихудшее положение в Грузии с точки зрения новаций. По этому показателю она занимает 118 место (116 место в прошлом году). Низки уровень по части новаций обусловлен низким показателем исследований (R&D), низкими затратами университетов на исследования и число квалифицированных инженеров и ученых. По части новаций Грузия имеет 2,8 баллов.



Приводим также некоторые другие критерии:



Право собственности - 46 место, (ухудшение на 3 места)

Независимость суда - 87 (-24)

Фаворитизм в решениях правительства - 57 (-12)

Прозрачность правительства - 46 (-3)

Уровень налогов - 8 место (+1)

Сбалансированность бюджета - 40 (-16)

Инфляция - 1 место (+79)

Долги правительства - 59 (-3)

Кредитный рейтинг страны - 81 (+2)

Качество начального образования - 106 (13)

Интернетизация школ - 68 (+5)

Квалификация рабочей силы - 125 (не изменилось)

Антимонопольное законодательство - 112 (+2)



По данным ВЭФ, наиболее конкурентоспособная экономика в Швейцарии, США, Сингапуре, Нидерландах, Германии, Гонконге и Швеции. Наиболее конкурентоспособная - в Йемене, Мозамбике, Чаде и Либерии.















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