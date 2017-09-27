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Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс готова к эксплуатации


27.09.2017   21:09
Официальные лица Азербайджана, Грузии и Турции ознакомились с ходом реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщили Trend в среду в отделе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" по связям с общественностью, председатель ЗАО Джавид Гурбанов, генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе и министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан, отправившись на поезде из Тбилиси в Ахалкалаки, ознакомились со строительными и отделочными работами, проводимыми на железной дороге, ее готовностью к эксплуатации. Официальные лица государств и правительств побывали на станциях Цалка, Тетрицкаро и других станциях, поинтересовались степенью готовности к открытию железной дороги, которая соединит Азию и Европу.

Отметим, что помимо руководителей транспортных структур трех стран в мероприятии также принимал участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, послы Азербайджана и Турции в Грузии - Дурсун Гасанов и Зеки Левент Гюмрюкчю и другие официальные лица.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сообщил СМИ, что железная дорога уже готова к эксплуатации.

"Мы протестировали новую железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Она уже готова к эксплуатации. После официального открытия с участием Президента железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет сдана в эксплуатацию", - сказал Гурбанов.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.






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