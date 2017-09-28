Министр экономики Грузии пообещал не откладывать введение обязательного техосмотра

28.09.2017 19:31 Обязательный технический осмотр автотранспорта планируется задействовать с 1 января 2018 года и этот процесс не будет отложен ни на один день. Об журналистам заявил министр экономики Грузии Георгий Гахария, сообщает Общественное телевидение Грузии.



При этом министр подчеркнул, что внедрение техосмотра будет проходить поэтапно. «Приблизительно в конце октября начнется специальная кампания для своевременного и качественного задействования техосмотра. Его введение не означает, что все машины должны пройти его за один день, нет, - это будет план, расписанный на один месяц», - отметил Гахария.



Техосмотр в Грузии был отменен в 2004 году - это была мера, направленная на борьбу с коррупцией. Несколько лет назад правительство приняло решение вернуть обязательное техническое тестирование автотранспортных средств всех категорий. После отсрочки в 2015 году было заявлено, что техосмотр будет задействован с 2018 года.



По данным Минэкономики, планируется внедрить автоматизированную систему единого централизованного управления процесса периодического технического инспектирования. По мнению авторов проекта, это исключит возможность коррупционных сделок в процессе проверки.



Стоимость проекта по проведению техпроверок составила около 30 миллионов долларов.















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