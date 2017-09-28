75%-ную долю СИЗ Поти купила китайская компания

28.09.2017 19:37 75%-ную долю свободной индустриальной зоны Поти, находящейся в государственной собственности, купил китайский конгломерат (Си И Еф Си) за 24 589 000 лари.



Согласно приватизационным условиям, с целью развития СИЗ Поти, компания должна осуществить инвестицию не менее чем 150 миллионов американских долларов.



Инвестицию можно осуществить в два этапа, в частности, на первом этапе 50 миллионов, а на втором - осуществление инвестиции размером 100 миллионов лари.



Соглашение о свободной индустриальной зоне Поти подписал министр экономики Георгий Гахария в рамках китайско-грузинского бизнес форума, проведенного в Сиемене.



"Соглашение предусматривает управление индустриальной зоны Поти компанией CEFC, продажу 75% индустриальной зоны Поти, которая сегодня принадлежит государству. Индустриальная зона Поти является весьма значительным активом для экономики страны, и ее оживление, ее активная работа важна с экономической точки зрения. По нашему мнению, появление такой крупной китайской компании в нашей свободной индустриальной зоне повлечет успех. Думаем, что у этой компании есть способность, сила, и знание для того, чтобы управлять такими сложными и крупными проектами. В скором будущем мы очень тесно будем работать над осуществлением этого проекта"- заявил на форуме Георгий Гахария.

















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