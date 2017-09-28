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Строительство ж/д Баку-Тбилиси-Карс близится к завершению


28.09.2017   21:09
Строительство железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК) перешло на финальный этап, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году. В рамках проекта строится железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс.

"К этому времени выполнено уже примерно 70% работ по строительству грузинского участка дороги, но делать еще надо много, в том числе надо завершить электрофикацию на последнем участке, надо подготовить таможню и санитарные службы", — приводит слова Гахария пресс-служба Минэкономики.

По его словам, в течение 10 дней Минэкономики установит все работы необходимые для завершения строительства.

В рамках строительства БТК на грузинском участке отремонтирован участок железной дороги Марабда-Ахалкалаки длиной 153 километра и построен участок Ахалкалаки-Карцахи (граница с Турцией) – длиной 27 километров.

По данным Минэкономики, после начала работы железной дороги будет создан новый железнодорожный маршрут, связывающий Европу и Азию.

"Проект будет способствовать увеличению потенциала Грузии как транзитной страны и его максимальному использованию. Вместе с тем проект важен для формирования региона как транспортно-торгового хаба", — отмечено в сообщении.

Общая протяженность БТК после завершения строительства составит 826 километров. Пиковая пропускная способность коридора оценивается в 17 миллионов тонн грузов ежегодно. На начальном этапе эксплуатации коридора этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год.

Первый тестовый поезд на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс прошел в январе 2015 года. На сегодняшний день большая часть проекта завершена, и задействование железной дороги планируется в ближайший период.






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