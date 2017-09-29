Минэкономики Грузии может похвастаться лишь подкомпонентами Индекса конкурентоспособности

29.09.2017 12:58 Согласно «Глобальному индексу конкурентоспособности» (Global Competitiveness Index) за 2017-2018 годы Всемирного экономического форума, Грузия входит в первую десятку в 8 подкомпонентах среди 137 стран мира, - информацию об этом распространяет министерство экономики Грузии.



«Этими подкомпонентами являются: годовая инфляция (первое место), торговые тарифы (4-е место), количество дней, необходимых для начала бизнеса (6-е место), количество процедур, необходимых для начала бизнеса (7-е место), защита прав инвесторов (7-е место), общая налоговая ставка (8-е место), бремя государственных регуляций (9 место), случаи малярии (первое место).



В рейтинге глобальной конкурентоспособности Грузия опережает такие страны, как Румынию (68-е место), Армению (73-е место), Хорватию (74-е место), Черногорию (77-е место), Сербию (78-е место), Украину (81-е место), Грецию (87-е место), Молдову (89-е место), и др.



Согласно индексу 2017-2018 гг. Грузия занимает 67-е место среди 137 стран. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом позиция Грузии в рейтинге снизилась на восемь ступеней, рейтинговый балл страны - 4.3, остался прежним, это указывает на то, что снижение позиции обусловлено в основном улучшением позиций другими странами», - отмечается в информации Минэкономики.



По оценкам ВЭФ, позиция Грузии ухудшилась по ряду направлений. По критерию независимости судей Грузия занимает 87 место, что на 24 позиций хуже прошлогоднего показателя.



Согласно индексу, наихудшее положение в Грузии с точки зрения новаций. По этому показателю она занимает 118 место (116 место в прошлом году). Низки уровень по части новаций обусловлен низким показателем исследований (R&D), низкими затратами университетов на исследования и число квалифицированных инженеров и ученых. По части новаций Грузия имеет 2,8 баллов.



Приводим также некоторые другие критерии:



Право собственности - 46 место, (ухудшение на 3 места)

Независимость суда - 87 (-24)

Фаворитизм в решениях правительства - 57 (-12)

Прозрачность правительства - 46 (-3)

Уровень налогов - 8 место (+1)

Сбалансированность бюджета - 40 (-16)

Инфляция - 1 место (+79)

Долги правительства - 59 (-3)

Кредитный рейтинг страны - 81 (+2)

Качество начального образования - 106 (13)

Интернетизация школ - 68 (+5)

Квалификация рабочей силы - 125 (не изменилось)

Антимонопольное законодательство - 112 (+2)



По данным ВЭФ, наиболее конкурентоспособная экономика в Швейцарии, США, Сингапуре, Нидерландах, Германии, Гонконге и Швеции. Наиболее конкурентоспособная - в Йемене, Мозамбике, Чаде и Либерии.















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