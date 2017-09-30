Со следующего года начнется строительство дороги Рустави – Красный мост

30.09.2017 21:40 Со следующего года начнется строительство дороги Рустави – Красный мост, предполагаемая стоимость которого 322 млн лари, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Рустави в ходе представления кандидатов в мэры в регионе Квемо Картли.



По его же словам, на сегодняшний день в регионе открыты 19 новых предприятий и 131 существующее предприятие переоснащено и расширено.



Премьер коснулся и тех инфраструктурных проектов, которые были осуществлены в Квемо Картли.

«Со следующего года начнется строительство дороги Рустави – Красный мост, предполагаемая стоимость которого будет 322 млн лари. Также со следующего года начнется строительство участка Рустави – Садахло. Предполагаемая стоимость проекта - 285 млн лари.



В регионе были осуществлены значительные энергетические проекты – подстанция «Марнеули 500», стоимость которой – 20 млн долларов. Эта подстанция значительно улучшит электроснабжение и энергобезопасность Тбилиси и Квемо Картли.



Что касается инфраструктурных проектов, в течение этих лет в Квемо Картли были сделаны местные дороги стоимостью 90 млн лари. За последние два года более 9 млн лари были потрачены на строительство и реабилитацию детских садов; до 7 млн лари были потрачены на кровельные работы; более 3 млн лари – на благоустройство спортивных площадок.



Масштабные работы ведутся для улучшения водоснабжения, и осуществляется также проект по устройству новой мусорной свалки для Цалкского, Дманисского, Тетрицкаройского, Марнеульского и Болнисского муниципалитетов, и его стоимость – 11 млн евро», - заявил, в частности, премьер, отметив, что все проекты, осуществляемые в регионах страны, служат развитию этих регионов и, разумеется, повышению уровня жизни.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

