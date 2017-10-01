В Грузии открылся rрупнейший торговый центр на Южном Кавказе

01.10.2017 12:46 В грузинской столице официально открылся торговый центр «Хуалинг Плаза Тбилисского моря» — крупнейший торговый центр на Южном Кавказе.



На площади торгового центра, в строительство которого была осуществлена инвестиция в размере 150 миллионов долларов, размещается до 400 различных магазинов.



«Хуалинг Плаза Тбилисского моря» или Tbilisi Sea Plaza отныне станет крупнейшим центром оптовой и розничной торговли не только в Грузии, но во всем регионе. Кроме того, объект будет использоваться в качестве дистрибьюторского центра в евразийском регионе.



На открытии Tbilisi Sea Plaza присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, столичный мэр Давид Нармания, чрезвычайный и полномочный посол Китайской республики в Грузии Дзи Йен Чи, а также генеральный директор компании «Хуалинг» Гуо Сиан Янги.



Квирикашвили поздравил китайскую компанию с успешной реализацией еще одного проекта в Грузии. Он также приветствовал увеличение потока прямых инвестиций из Китая в последние годы.



«Китай — один из крупнейших инвесторов в нашей экономике и дальнейшее углубление сотрудничества между странами является одним из главных приоритетов нашего правительства. Я особенно приветствую подписание Соглашения о свободной торговле в последние месяцы, которое, я считаю историческим соглашением», — сказал Квирикашвили.



Китайская «Хуалинг Групп» осуществляет проекты в различных городах Грузии, в том числе и в Кутаиси, где создана свободная индустриальная зона, в которой действуют до десяти предприятий.



"Новости-Грузия"











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