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Госбюджет Грузии на 2018 год увеличивается до 800 миллионов лари


02.10.2017   12:44
По проекту государственного бюджета 2018 года, бюджет страны составляет 12 миллиардов 298 миллионов лари. По проекту бюджета увеличивается финансирование нескольких министерств, а нескольких ведомств, наоборот, сокращается.

По проекту бюджета, доходы из 12 миллиардов 298 миллионов лари составляют 10 миллиардов 120 миллионов лари.

В пояснительной записке проекта бюджета 2018 года говорится, что главный финансовый документ будущего года запланирован на 4,5% рост экономики, а прогноз дефлятора ВВП составляет 3,5%.

"В среднесрочный период прогноз реального роста экономики ожидается в рамках 5%, а дефлятор ВВП в рамках 3%"- говорится в пояснительной записке проекта бюджета 2018 года, который уже переслали в парламент.

"В ходе разработки проекта государственного бюджета 2018 года приняли во внимание показатель роста экономики страны в пройденный период текущего года, и прогнозы разных международных финансовых институтов, как об экономических тенденциях Грузии, так и стран региона на будущий год"- заявляют в Министерстве финансов.







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