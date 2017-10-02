ЕС предлагает новую макрофинансовую помощь Грузии

02.10.2017 20:48 29 сентября Европейская комиссия предложила Грузии новую макрофинансовую помощь (МФП) на сумму до 45 миллионов евро. Согласно пресс-релизу ЕС, если помощь будет одобрена Европейским парламентом и Советом, она поможет Грузии покрыть часть своих внешних финансовых потребностей.



"Сегодняшнее предложение о дополнительной помощи является еще одним свидетельством решительной поддержки ЕС грузинского народа", - сказал Пьер Московичи, европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам, вопросам налогообложения и таможни. "По мере того, как Грузия продолжает свой экономический переход, мы помогаем стране сохранить макроэкономическую стабильность и продолжить процесс реформ, который необходим для достижения более сильного и всестороннего роста".



Из общей суммы в 45 миллионов евро 10 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов и до 35 миллионов евро в среднесрочных кредитах в благоприятных условиях финансирования, что поможет уменьшить неопределенность в отношении краткосрочного платежного баланса и фискальных вопросов экономики, - говорится в пресс-релизе ЕС.



Выплаты по предлагаемой программе МФП будут строго обусловлены и будут зависеть от реализации конкретной политики, которая будет согласована между Грузией и ЕС и изложена в Меморандуме о взаимопонимании, а также от положительного прогресса по программе МВФ.



МФП является исключительным инструментом реагирования ЕС на кризисные ситуации, доступным соседним странам-партнерам ЕС. Она дополняет помощь, оказываемую Международным валютным фондом. Кредиты МФП финансируются за счет заимствований ЕС на рынках капитала. Затем эти средства предоставляются с аналогичными финансовыми условиями странам-бенефициарам. Гранты МФП поступают из бюджета ЕС.















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