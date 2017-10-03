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ЕБРР закрывает пять представительств в России


03.10.2017   19:59
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закроет пять из семи своих представительств в России, сообщает DW со ссылкой на агентство Reuters во вторник, 3 октября. К концу первого квартала 2018 года закроются региональные представительства банка в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре, сказал агентству управляющий директор банка по коммуникациям Джонатан Чарльз. Офисы ЕБРР останутся только в Санкт-Петербурге и Москве.

Банк заморозил инвестиции в новые проекты в РФ в июле 2014 года из-за российско-украинского конфликта. В мае 2017 года большинство акционеров ЕБРР высказались за то, чтобы пока не возобновлять финансирование. Министр экономики РФ Максим Орешкин в ответ на это заявил, что тогда Россия не будет участвовать в докапитализации ЕБРР и переориентируется на другие банки развития, сообщал "Коммерсант".

После заморозки новых инвестиций ЕБРР продолжил выделять деньги на проекты, которые были согласованы в 2012-2014 годах. На май 2017 года у банка было 169 проектов в России на 3,8 млрд долларов, включая еще не полученные транши, в том числе 888 млн долларов в инфраструктурных проектах, пишет "Коммерсант". Всего с 1992 года в России были профинансированы около 800 проектов на сумму свыше 26 млрд долларов.






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