ЕБРР закрывает пять представительств в России

03.10.2017 19:59 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закроет пять из семи своих представительств в России, сообщает DW со ссылкой на агентство Reuters во вторник, 3 октября. К концу первого квартала 2018 года закроются региональные представительства банка в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре, сказал агентству управляющий директор банка по коммуникациям Джонатан Чарльз. Офисы ЕБРР останутся только в Санкт-Петербурге и Москве.



Банк заморозил инвестиции в новые проекты в РФ в июле 2014 года из-за российско-украинского конфликта. В мае 2017 года большинство акционеров ЕБРР высказались за то, чтобы пока не возобновлять финансирование. Министр экономики РФ Максим Орешкин в ответ на это заявил, что тогда Россия не будет участвовать в докапитализации ЕБРР и переориентируется на другие банки развития, сообщал "Коммерсант".



После заморозки новых инвестиций ЕБРР продолжил выделять деньги на проекты, которые были согласованы в 2012-2014 годах. На май 2017 года у банка было 169 проектов в России на 3,8 млрд долларов, включая еще не полученные транши, в том числе 888 млн долларов в инфраструктурных проектах, пишет "Коммерсант". Всего с 1992 года в России были профинансированы около 800 проектов на сумму свыше 26 млрд долларов.















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