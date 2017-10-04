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FlyUIA объявила акцию скидок на билеты в направлении Тбилиси-Париж


04.10.2017   11:33
Украинская авиакомпания FlyUIA продолжает акции на европейские направления из аэропорта Тбилиси. По данным компании, на текущей неделе акция будет распространяться на маршрут Тбилиси-Париж-Тбилиси и цена билета (туда-обратно) составит 214 евро.

Приобрести билеты в рамках акции можно будет со 2 октября по 22 октября, а отправиться в путешествие - с 1 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года. Исключением составит период с 20 декабря по 10 января.

По информации FlyUIA, акция скидок на одно из европейских направлений из аэропорта Тбилиси начинается в понедельник каждой недели. Приобрести билеты можно на сайте компании www.flyuia.com.






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