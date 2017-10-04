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В Тбилиси пройдет ежегодная конференция Fitch Ratings.


04.10.2017   14:58
10 октября в Тбилиси пройдет ежегодная конференция международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Как сообщают в компании, событие традиционно представляет собой ценную возможность для неформального общения с представителями регулирующих органов, аналитиками Fitch, а также с коллегами и деловыми партнерами. К участию приглашены руководители крупных грузинских компаний, руководители ведущих банков и небанковских финансовых учреждений, представители мирового инвестиционного сообщества и СМИ.

На конференции будет рассмотрен обновленный суверенный прогноз Грузии, рейтинги и перспективы страны, ее сильные и слабые стороны. Также будет представлен обзор банковского сектора Грузии с акцентом на преимущества и перспективы выпуска корпоративных облигаций

Докладчиками на конференции от имени Fitch Ratings будут: Алекс Мускателли, директор Sovereign Group, Fitch Ratings; Джеймс Уотсон, управляющий директор, финансовые институты, Fitch Ratings; Алена Агрененко, заместитель директора, финансовые институты, Fitch Ratings; Николай Лукашевич, старший директор, глава корпораций Россия / СНГ, Fitch Ratings.

С грузинской стороны планируется выступление главы Департамента финансовых рынок Национального банка Грузии Георгий Лалиашвили. В панели обсуждения также примут участие заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа, представитель Международного валютного фонда в Грузии Francois Painchaud, генеральный директор TBC Capital Ираклий Элашвили, глава департамента стратегического развития компании Silknet Илья Энукашвили, управляющий директор компании Galt & Taggart Отар Шарикадзе, глава службы по связям с инвесторами компании Georgian Water and Power Тина Симонишвили.






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