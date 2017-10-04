Еврокомиссия требует от интернет-компании Amazon заплатить 250 млн евро

04.10.2017 16:27 Еврокомиссия потребовала от интернет-компании Amazon доплатить налоги в размере 250 миллионов евро в связи с противозаконными льготами в Люксембурге. Власти этой страны предоставили американскому концерну налоговые послабления, которые противоречат законодательству ЕС в области конкурентной борьбы, сообщило брюссельское ведомство в среду, 4 октября.



Получение этих льгот позволило крупнейшему в мире интернет-ритейлеру уплачивать значительно меньше налогов в сравнении с другими компаниями. В результате почти три четверти прибыли концерна в Люксембурге не облагались налогом, сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрета Вестагер. Недоплаченные налоги у концерна должны взыскать власти этой страны. Решению предшествовало продолжавшееся около трех лет расследование, в котором речь шла о решении Люксембурга в отношении Amazon, принятом в 2003 году.



Дело Apple передано в Европейский суд



Одновременно Еврокомиссия сообщила о передаче в Европейский суд дела в отношении американской корпорации Apple, которая не уплатила начисленные ей в 2016 году Еврокомиссией 13 миллиардов евро. Ирландия до сих пор не взыскала с компании эти деньги, сообщило ведомство в Брюсселе.



30 августа 2016 года Еврокомиссия потребовала от Apple выплатить рекордную сумму в связи с получением компанией незаконных налоговых льгот в ряде стран ЕС. "Ирландия предоставила Apple незаконные налоговые преференции, благодаря которым Apple в течение многих лет выплачивала значительно меньше налогов, чем другие компании", - подчеркнула Маргрета Вестагер.



Помимо Apple, в фокусе расследования антимонопольного органа Евросоюза оказались ряд других американских компаний. По мнению Брюсселя, в ряде стран ЕС - Ирландии, Люксембурге и Нидерландах - эти фирмы получали государственные преференции в нарушение норм и предписаний в сфере конкуренции, которые предусматривают возможность оказания поддержки государством лишь в особых случаях. Эксперты отмечают, что правительства отдельных стран шли на нарушения существующих правил для того, чтобы создать особые условия для местных компаний и в целях привлечения иностранных фирм.















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