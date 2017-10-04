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Фестиваль Jazz and Wine Kakheti состоится 6 и 7 октября
04.10.2017 21:28
6 и 7 октября в Кахетии, в отеле Lopota Lake Resort & Spa, состоится фестиваль Jazz and Wine Kakheti.
В фестивале примут участие всемирно известные музыканты, такие как трио легендарного американского гитариста и певца Рауля Мидона и трио известного шведского пианиста и композитора Джейкоба Карлзона. Гостями Jazz and Wine Kakheti также станут басист Адам Бен Эзра из Израиля и итальянский бэнд Spaghetti Swing.
В рамках фестиваля, наряду с концертами, запланированы мероприятия, посвященные вину и виноделию. Организаторы обещают, что грузинские винные компании проведут дегустацию своей продукции на фоне джазовой музыки. Известные сомелье познакомят любителей вина с интересными фактами и деталями из истории вин. Кроме того, у гостей фестиваля появится уникальный шанс принять участие в празднике по сбору урожая — ртвели, вместе с всемирно известными музыкантами.
Hvino News
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