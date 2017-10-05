Давиташвили: рынок экспорта цитрусовых из Грузии растет

05.10.2017 14:28 Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили сообщил, что рынок и география для экспорта грузинских цитрусов расширяется.



"Раньше мы экспортировали в основном в Россию или в Украину. А в прошлом году мы отправили наши мандарины в страны Центральной Азии, в Беларусь, и даже в Евросоюз, в страны Прибалтики, в Польшу и так далее. Так что рынок и география наших поставок, в принципе, растет", — сказал Давиташвили.



По предварительным прогнозам, урожай цитрусов в 2017 году составит 60 тысяч тонн. Из них планируется экспортировать примерно 40 тысяч тонн, а порядка 10 тысяч тонн предназначены для промышленной переработки и внутреннего рынка.



Экспорт мандаринов в основном осуществляется в Россию, Украину, Армению, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и другие страны.















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