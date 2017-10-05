Проект бюджета: Будут разработаны новые регуляции азартных игр

05.10.2017 15:05 В парламент уже вошел новый проект бюджета, по которому правительство в 2018 году планирует утвердить в стране новые регуляции на азартные игры.



"Государство с учетом лучшей практики государств-членов Евросоюза разработает регуляции с точки зрения ограничения доступности азартных игр, особенно по отношению к несовершеннолетним и зависимым лицам. Будет ужесточена государственная контроль выполнения регуляций. Будет усилен превентивный образовательный компонент, чтобы миновать включения в азартные игры широких слоев населения, особенно молодежи"- говорится в проекте бюджета, однако не конкретизируется, о каком виде регуляции идет разговор.



В 2016 году оборот казино и тотализаторов составил 4,3 миллиарда лари. Это на 16% больше по сравнению с 2015 годом. Из этих 4,3 миллиардов лари на тотализаторы приходится 850 миллионов, а это означает, что оборот у казино больше чем у тотализаторов.



Самый высокий 76% рост в 2015 году был у игорного бизнеса, когда размер индустрии достиг 3,7 миллиардов лари.



По состоянию на сегодня в целом в стране зарегистрировано 138 бизнеса, занимающихся организацией азартных игр. Количество занятых в этих компаниях составляет 6,5 тысячи.



Игорный бизнес один из крупных плательщиков бюджета, но размер налогов, уплаченных ими в бюджет, в текущем году резко возрос, что связано с повышенными для них налогами.



С 1 января 2017 года вступили в силу налоговые поправки, которым игорная индустрия в свое время категорически противилась. В условиях увеличенных сборов в первом полугодии 2017 года игорный бизнес обложили налогом в 145 миллионов лари, а это почти на 33% больше полного показателя 2016 года.



29 декабря 2015 года премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что без регуляций онлайн-казино наносят населению большой вред.



















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