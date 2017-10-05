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В Грузии изымают из обращения монеты в 50 тетри золотистого цвета


05.10.2017   15:30
Национальный банк Грузии принял решение изъять из обращения монеты достоинством в 50 тетри золотистого цвета.

С 1 января 2018 года золотистые монеты эмиссии 1995 года утратят статус законного средства оплаты, соответственно торговые объекты и объекты обслуживания не обязаны принимать их при наличном расчете.

Заменить старые монеты достоинством в 50 тетри (около 20 центов) по номинальной стоимости в течение года можно в любом коммерческом банке и кассовом центре Национального банка. А с 1 января 2019 года такой обмен будет возможен только в кассовом центре Нацбанка.

«Национальный банк Грузии в 2006 году выпустил в оборот новую монету в 50 тетри, изготовленную в соответствии с современными стандартами и значительно улучшенными качествами. Медно-никелевая монета серебристого цвета диаметром 24 миллиметра, весит 6,5 грамм», — говорится в сообщении НБГ.

На аверсе серебристой монеты в 50 тетри изображен государственный герб Грузии, надпись «Грузия» и «2006 год», а на обороте указан номинал «50» и подпись «тетри».


В качестве защиты от подделки по обеим сторонам монеты в виде микроэлемента нанесено изображение головы льва — аналог древней колхидской (монеты) тетри, а на гурте (ребре) монеты выгравирована грузино-английская надпись «Грузия Georgia» и пятиконечная звезда.

Национальная валюта Грузии лари отмечает свой день рождения 2 октября. Именно в этот день в 1995 году лари стал единственным законным средством оплаты в Грузии. Слово «лари» на древнегрузинском означает «наследие или имущество».






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