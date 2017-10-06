Wizzair начинает осуществлять полеты из Кутаиси в направлении Рима, Праги и Барселоны

06.10.2017 12:04 Венгерская авиакомпания Wizzair добавила прямые авиарейсы из Кутаиси в направлении нескольких городов Европы.



В частности, добавились рейсы: Кутаиси-Рим, Кутаиси-Прага, Кутаиси-Париж и Кутаиси-Барселона.

Прямые авиарейсы в данные города начнут выполняться с 2018 года. Пассажиры уже могут приобрести билеты на них на сайте венгерской авиакомпании.



Примечательно, что недавно Wizzair так же добавил рейс Кутаиси-Вроцлав.

















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