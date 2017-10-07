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Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится в конце октября


07.10.2017   15:14
Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) состоится в конце октября, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции, распространенном в субботу.

Арслан отметил, что все готово для эксплуатации БТК.

БТК является для Турции одним из важных железнодорожных проектов, сказал министр.

Отметим, что ранее Ахмет Арслан сказал в интервью Trend, что БТК превратит Турцию в важный транспортный коридор.

Напомним, что железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.






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