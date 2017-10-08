Парламент Грузии начинает рассмотрение проекта госбюджета на 2018 год

08.10.2017 19:17 Парламент Грузии начинает рассмотрение проекта государственного бюджета на 2018 год. Проект госбюджета на следующий год завтра будет рассмотрен на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним отношениям, вопросам диаспоры и Кавказа и интеграции с Европой, а также на заседании комитетов по обороне и безопасности, охраны окружающей среды и природных ресурсов и здравоохранению.



Рассмотрение проекта госбюджета в формате парламентских комитетов, фракций, большинства и меньшинства запланировано до 16 октября включительно, после чего главный финансовый документ будет возвращен правительству с замечаниями и рекомендациями парламента.



Согласно первичному варианту проекта государственного бюджета Грузии на 2018 год, сравнительно с 2017 годом, госбюджет на 2018 год, увеличивается приблизительно на 949 млн и будет составлять 12 млрд 364 млн 500 тысяч лари.



Согласно проекту госбюджета на следующий год выплаты (ассигнации) из госбюджета определены в размере 12 млрд 364 млн 500 тысяч лари, в том числе бюджетные средства составляют 10 млрд 911 млн 500 тысяч лари, гранты – 165.0 млн лари, а кредиты – 1 млрд 288 млн лари.



Согласно пояснительной записке к проекту, суммарный объем расходов госбюджета составляет 9 млрд 504 млн 545 тысяч лари, в том числе, на оплату труда предполагается – 1 млрд 397 млн 524 тысячи лари; товары и обслуживание – 1млрд 188 млн лари; процент – 550.0 млн лари; субсидии – 437.9 млн лари; гранты – 1 млрд 303 млн лари; социальное обеспечение – 3 млрд 413 лари и другие расходы – 1 млрд 214 млн лари.















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