Магазин «Туркменистан» открылся в столице Грузии

08.10.2017 21:32 В Тбилиси состоялось торжественное открытие международного ТЦ «Tbilisi Sea Plaza». В центральном здании ТЦ начал свою работу магазин «Туркменистан», открытый благодаря активнейшему содействию туркменского посольства в Грузии.



В магазине «Туркменистан» можно приобрести высококачественную продукцию из широкого ассортимента текстиля, ковров, ковровых изделий, сувениров.



В церемонии открытия ТЦ принимали участие премьер-министр Грузии, представители министерств и ведомств, главы дипмиссий и международных организаций, бизнесмены и журналисты.



Официальные лица поздравили тбилисцев и гостей столицы с открытием ТЦ и отметили, что деятельность нового туркменского торгового предприятия станет достойным вкладом в грядущее развитие сотрудничества Туркменистана и Грузии.















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