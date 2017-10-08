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Магазин «Туркменистан» открылся в столице Грузии
08.10.2017 21:32
В Тбилиси состоялось торжественное открытие международного ТЦ «Tbilisi Sea Plaza». В центральном здании ТЦ начал свою работу магазин «Туркменистан», открытый благодаря активнейшему содействию туркменского посольства в Грузии.
В магазине «Туркменистан» можно приобрести высококачественную продукцию из широкого ассортимента текстиля, ковров, ковровых изделий, сувениров.
В церемонии открытия ТЦ принимали участие премьер-министр Грузии, представители министерств и ведомств, главы дипмиссий и международных организаций, бизнесмены и журналисты.
Официальные лица поздравили тбилисцев и гостей столицы с открытием ТЦ и отметили, что деятельность нового туркменского торгового предприятия станет достойным вкладом в грядущее развитие сотрудничества Туркменистана и Грузии.
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