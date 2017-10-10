|
Пенсию в 2018 году повышать не будут
10.10.2017 13:06
На заседании парламентского комитета здравоохранения,на вопрос, возможно ли увеличение пенсий за счет премий и надбавок.
Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе ответил,что увеличение пенсий за счет премий и надбавок невозможно, так как большая часть надбавок представляют надбавки к зарплатам солдат и полицейских и это часть оплаты их труда.
«Никак не могу согласиться с вами, что им должна быть сокращена зарплата», – заявил Какауридзе обращаясь к оппозиционному депутату Элене Хоштария.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна