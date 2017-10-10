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Пенсию в 2018 году повышать не будут


10.10.2017   13:06
На заседании парламентского комитета здравоохранения,на вопрос, возможно ли увеличение пенсий за счет премий и надбавок.

Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе ответил,что увеличение пенсий за счет премий и надбавок невозможно, так как большая часть надбавок представляют надбавки к зарплатам солдат и полицейских и это часть оплаты их труда.

«Никак не могу согласиться с вами, что им должна быть сокращена зарплата», – заявил Какауридзе обращаясь к оппозиционному депутату Элене Хоштария.






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