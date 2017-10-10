Пенсию в 2018 году повышать не будут

10.10.2017 13:06 На заседании парламентского комитета здравоохранения,на вопрос, возможно ли увеличение пенсий за счет премий и надбавок.



Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе ответил,что увеличение пенсий за счет премий и надбавок невозможно, так как большая часть надбавок представляют надбавки к зарплатам солдат и полицейских и это часть оплаты их труда.



«Никак не могу согласиться с вами, что им должна быть сокращена зарплата», – заявил Какауридзе обращаясь к оппозиционному депутату Элене Хоштария.















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