Товарооборот между Ираном и Грузией за последние два года вырос на 50 %

10.10.2017 13:31 Иранский председатель Совместной экономической комиссии Ирана и Грузии Али Рабии заявил в понедельник, что товарообмен между двумя странами за последние два года достиг 131 миллиона долларов, что свидетельствует о росте на 50 процентов.



После встречи с премьер-министром Грузии и министром финансов Георгием Квирикашвили в Тбилиси он сообщил IRNA, что в ходе встречи было принято решение увеличить объем торговых сделок еще в два раза.



Говоря о некоторых препятствиях на пути взаимного сотрудничества, Рабии также сказал, что транзит иранских грузовиков через Грузию, который увеличился с 4000 до 12 000, столкнулся с проблемами из-за метода получения разрешений, но было решено, что иранские грузовые автомобили будут проезжать по стране без необходимости получения дополнительного разрешения.



Рабии также предложил создать филиалы иранских банков в Грузии, но окончательное решение будет принято позднее, уточнил он.



"Обе стороны выразили политическую поддержку друг другу и готовность к сотрудничеству в различных областях, включая экономику, энергетику, транспорт и другие совместные проекты", - сказал Рабии.



Шестое заседание Совместной комиссии Иран-Грузия стартовало в Тбилиси в понедельник, и продолжилось во вторник.



За последние два года, товарооборот между Ираном и Грузией достиг 131 млн. долларов США, из которых 83 млн. долларов США приходится на экспорт из Ирана в Грузию.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

