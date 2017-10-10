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Гахария: Включение в накопительную пенсионную систему для определенного сегмента граждан будет обязательным


10.10.2017   13:36
По сегодняшней модели, включение в накопительную пенсионную систему для определенного сегмента граждан будет обязательным, - об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария в ответ на вопрос по поводу пенсионной реформы.

Как отметил министр, публичное обсуждение пенсионной реформы в определенной форме уже начато.
«Сначала должны состоятся крупномасштабные публичные обсуждения пенсионной реформы, первый этап этого уже начат. Затем это законодательство должно одобрить правительство, и потом оно должно быть направлено в парламент. Это все произойдет до конца года. Соответственно, пенсионная реформа начнется с третьего квартала будущего года», - заявил Гахария.

Что касается модели, по заявлению Гахария, обсуждения нужны потому, что в нее могут быть внесены определенные изменения, однако сегодняшняя модель – 2+2+2 и по ней, трудозанятый гражданин ежемесячно перечисляет 2% от своей зарплаты в пенсионный фонд; работодатель, со своей стороны, вносит еще 2% и 2% добавляются из госбюджета.

«Для определенного сегмента граждан – это обязательно. Если взглянем на это глобально, получается, что это частично обязательно», - заявил Гахария.

Однако он не конкретизировал этот сегмент, отметив лишь то, что определяющим этого является возраст гражданина.







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