Гахария: Включение в накопительную пенсионную систему для определенного сегмента граждан будет обязательным

10.10.2017 13:36 По сегодняшней модели, включение в накопительную пенсионную систему для определенного сегмента граждан будет обязательным, - об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария в ответ на вопрос по поводу пенсионной реформы.



Как отметил министр, публичное обсуждение пенсионной реформы в определенной форме уже начато.

«Сначала должны состоятся крупномасштабные публичные обсуждения пенсионной реформы, первый этап этого уже начат. Затем это законодательство должно одобрить правительство, и потом оно должно быть направлено в парламент. Это все произойдет до конца года. Соответственно, пенсионная реформа начнется с третьего квартала будущего года», - заявил Гахария.



Что касается модели, по заявлению Гахария, обсуждения нужны потому, что в нее могут быть внесены определенные изменения, однако сегодняшняя модель – 2+2+2 и по ней, трудозанятый гражданин ежемесячно перечисляет 2% от своей зарплаты в пенсионный фонд; работодатель, со своей стороны, вносит еще 2% и 2% добавляются из госбюджета.



«Для определенного сегмента граждан – это обязательно. Если взглянем на это глобально, получается, что это частично обязательно», - заявил Гахария.



Однако он не конкретизировал этот сегмент, отметив лишь то, что определяющим этого является возраст гражданина.

















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