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Министр экономики Грузии против антидемпингового законодательства
10.10.2017 16:13
По заявлению министра экономики Георгия Гахария, антидемпинговое законодательство не принесет пользы в Грузии. Информацию об этом распространяет агентство ipn.
"Антидемпинговое законодательство не совсем полезно для страны с такой экономикой, как наша"- заявил Георгий Гахария.
"Я не слышал, чтобы антидемпинговое законодательство конкретно рассматривалось в парламенте. Уже четыре года как идет разговор об этом законодательстве. Это подразумевает контроль цен, что для такой маленькой и открытой экономики, как наша, можно сказать, не совсем полезно"- заявил Георгий Гахария.
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