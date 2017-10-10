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Министр экономики Грузии против антидемпингового законодательства


10.10.2017   16:13
По заявлению министра экономики Георгия Гахария, антидемпинговое законодательство не принесет пользы в Грузии. Информацию об этом распространяет агентство ipn.

"Антидемпинговое законодательство не совсем полезно для страны с такой экономикой, как наша"- заявил Георгий Гахария.

"Я не слышал, чтобы антидемпинговое законодательство конкретно рассматривалось в парламенте. Уже четыре года как идет разговор об этом законодательстве. Это подразумевает контроль цен, что для такой маленькой и открытой экономики, как наша, можно сказать, не совсем полезно"- заявил Георгий Гахария.







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